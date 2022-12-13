"Разбомбила мой город, убила моих животных": девочка из Мариуполя рассказала, как Россия разрушила жизнь ее семьи (видео)

Доминика Белая из Мариуполя, которая вместе с семьей сбежала от обстрелов в Россию, но затем вернулась в Украину, рассказала о пережитом.

Семья школьницы Доминики Белой была вынуждена спасаться от обстрелов в уничтоженном Мариуполе и бежать в Россию. Но жить там семья не смогла и вернулась в родную Украину.

Об этом 11-летняя девочка рассказала "Радио Свобода".

"Они мне говорили: "Ты знала, что ты теперь не украинка, а ты – россиянка". Я говорю: "Ну если город, возможно, захватили – это не значит, что я – россиянка. Я родилась в Украине, в Мариуполе. Это значит, что я – украинка", – вспоминает девочка.

В блокадном Мариуполе ей пришлось пережить немало испытаний. Ее брат был ранен, а собака убита. Доминика была поражена циничностью россиян.

Фото: скриншот с видео

"Один парень мне говорит: "россияне не убивают детей". Я говорю: "А почему тогда мой брат ранен?". А он отвечает: "Он же не умер". Эта страна (Россия) за войну. Они уничтожили мой родной город ", – с болью говорит Доминика.

Теперь семья на родной земле и ждет только одно – возвращения в свободный украинский Мариуполь.

Напомним, 16 марта 2022 года Россия сбросила бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. В здании скрывались те мариупольцы, которые потеряли жилье из-за обстрелов российской армии.

Только в апреле российские оккупанты начали "зачистку" завалов драмтеатра в Мариуполе, тела вывозили в Мангуш.

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