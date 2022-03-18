Разбомбили больницу, школу и собор: российские оккупанты продолжают зверства в Луганской области

Оккупанты не прекращают уничтожать гражданское население и инфраструктуру Луганщины.
За прошедшее время полицией Луганской области было зарегистрировано 28 фактов обстрелов населенных пунктов Луганщины. В результате обстрелов среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Вражескими обстрелами повреждены частные и многоэтажные дома в Северодонецке, Рубежном, Попасной.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины 18 марта.
"В г. Северодонецк оккупационные войска обстреляли больницу, складские и производственные помещения частных предприятий. Также вражеский снаряд попал в спортивную площадку одной из школ города. Артелерийскими обстрелами повреждено одно из зданий полиции Луганщины и одного из правоохранительных органов области. В очередной раз российские войска поцелили в Христо-Рождественский кафедральный собор", — рассказали правоохранители.
Также вчера удалось эвакуировать жителей Попасной. Во время эвакуации автобус с женщинами и детьми попал под обитель кафиров. К счастью, никто не пострадал.
Полицейские работают в усиленном режиме и документируют все военные преступления.
Напомним, в пятницу, 18 марта, российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску в Донецкой области.
Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, оккупанты попали в жилой дом и административное здание. Сейчас известно о двух погибших и шести раненых.
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