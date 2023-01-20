Разбомбленные дома и жизнь в подвалах: эксклюзивный репортаж ТСН из прифронтового Лимана

Лиман — небольшой, но стратегически важный город в Донецкой области, расположенный недалеко от линии фронта. Город 4 месяца находился под российской оккупацией. ВСУ освободили Лиман в октябре, но и сегодня оставшиеся жители вынуждены прятаться в подвалах от российских обстрелов. О том, как живут местные люди после деоккупации – в эксклюзивном репортаже ТСН.ua.

Житель Лимана Владимир демонстрирует журналистам разрушенную снарядами школу и не может сдержать слез.

"Здесь были артиллерийские дуэли, обстрелы, поэтому такое и получилось... Мне 68 лет. Я не уезжал, у моей жены деменция — страшная болезнь. Я остался с ней. Куда выезжать в таком возрасте и с такой болезнью?.. Как жили под оккупацией? В подвале были. Когда не стреляли, выходили на улицу... Сейчас живем в доме, но боимся — бахают в 25 км от нас", — рассказывает пенсионер.

Также читайте Путин назначил уже 14 сроков захвата Донбасса: эксперт о боях под Бахмутом

Мужчина говорит, что у него "в голове не укладывается, как так можно, это изверги".

На вопрос, как вели себя россияне, Владимир отвечает:

"Мы были все время в подвале. Выходили оттуда, заходили в дом, проверяли, нет ли кого из военных. Мы пенсионеры — что с нас взять? Что у нас мародерить? Мы старые. Телевизор целый остался. У других, кто побогаче, может и мародерили, но я не знаю этого, не выходил никуда, с женой был".

Пенсионер сообщил, что из города уехало немало людей — "у нас на улице 16 домов осталось, а было 50 или 60".

"Мне война эта не укладывается в голове. Из-за чего, зачем, какая война? Какая денацификация, демилитаризация? Посмотрите, что вы наделали!" – возмущается он.

Жительница Лимана Любовь рассказала, что в ее разбомбленном многоквартирном доме до сих пор живут 8 человек. Женщина делится воспоминаниями от "прилета":

"В квартире мы были, встряхнуло так, что выскочили бегом, и пулей в подвал. С 24 апреля мы живем в подвале. Не знаю точно, сколько здесь погибло. Точно знаю – погибла девочка небольшая, старшая сестра выжила, ее откопали".

Житель разрушенной пятиэтажки Василий говорит, что ему чудом удалось спасти свою жизнь:

"Пошел на колонку, набирать воду. Только от колонки отошел — буквально две минуты, счастье, что не дошел сюда. Вся крыша дома улетела... Никто не погиб, было привалило. Люди выехали сразу же, а мы остались и живем. В нашем подъезде мы с женой в подвале, соседка в подвале, еще двое живут..."

На вопрос, планирует ли он уезжать, Василий качает головой:

"А смысл в этом? Я здесь прожил больше 50 лет. Я сюда приехал в 1972 году".

Напомним, журналисты ТСН.ua также побывали в Бахмуте и сняли эксклюзивный репортаж, как живут люди в "городе-призраке".

Читайте также: