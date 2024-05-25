Разбомбленный дом в Белгородской области: эксперт указал на интересную деталь

Удар по зданию на территории Белгородщины был нанесен российским самолетом, который летел бомбить Харьков.

В субботу, 25 мая, после террористического удара российской армии по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове российские пропагандисты сообщили о якобы атаке украинских дронов по территории Белгородского района РФ.

Как результат удара демонстрируют фото поврежденного здания в поселке Дубово, в которое якобы попал беспилотник.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что после теракта в харьковском "Эпицентре" россияне нанесли этот удар по зданию, чтобы оправдать свое военное преступление, но характер повреждений на здании указывает на другое.

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"Это больше похоже на падение на здание полуторатонной авиационной бомбы типа ФАБ-1500М54, у которой не раскрылся УМПК [универсальный модуль планирования и коррекции полета]. В пользу этой версии говорят характерные для ударного пробития крыши здания повреждения, отсутствие осколочных элементов от разрыва боеприпаса (если бы таков был) и волновой эффект на нижнем этаже, от прилета в фундамент тяжелого, но не детонировавшего объекта”, — отметил Коваленко.

Характер повреждений здания указывает на падение бомбы / Фото: Александр Коваленко

По его мнению, удар по зданию на территории Белгородщины был нанесен российским самолетом, который летел бомбить Харьков, но одна из бомб, как это бывало раньше, не сработала штатно и упала на российской территории.

Напомним, в начале мая самолет армии РФ, наносящий удары КАБами по Харькову, сбросил бомбу на Белгород. Она упала прямо на жилищный сектор, вызвав разрушение.

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