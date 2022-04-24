Разбомбленые дома и выжженная земля: появились жуткие фото почти уничтоженного оккупантами Мариуполя

В Сети появились новые жуткие фото практически полностью разрушенного российскими оккупантами Мариуполя.
Кадры, от которых холодеет кровь, опубликовали на официальном Telegram-канале полка "Азов", который защищает Мариуполь от захватчиков.
На фотографиях, сделанных с беспилотника, видны полностью разбомбленные и сожженные дома, от некоторых жилых помещений не осталось живого места. Выжженная земля, сожженные автомобили, разрушенные детские площадки, следы по всему городу от российских танков.
"Бог смотрит на город Марии сверху. На дома, жителей которых вырвали вражеские снаряды, как детей из материнского лона. На защитников города, носящего имя матери его сына. Говорят: Христос воскрес — воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Но хватит ли его див на такое воскресение?" – подписали военные полка "Азов" эти ужасающие кадры.
Отметим, что российские оккупанты вторглись в Мариуполь 1 марта. С тех пор сверхтяжелыми авиабомбами захватчики разрушили город на 95%. Почти два месяца Мариуполь находится в блокаде российских оккупантов, но взять его под контроль врагу не удается. Ранее стало известно, что в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения, чтобы почистить неблагонадежных".
Напомним, оккупанты бомбят "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители. Российские оккупанты нанесли удары по территории предприятия. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.
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