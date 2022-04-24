Разбомбленые дома и выжженная земля: появились жуткие фото почти уничтоженного оккупантами Мариуполя

В Сети появились новые жуткие фото практически полностью разрушенного российскими оккупантами Мариуполя.

Кадры, от которых холодеет кровь, опубликовали на официальном Telegram-канале полка "Азов", который защищает Мариуполь от захватчиков.

На фотографиях, сделанных с беспилотника, видны полностью разбомбленные и сожженные дома, от некоторых жилых помещений не осталось живого места. Выжженная земля, сожженные автомобили, разрушенные детские площадки, следы по всему городу от российских танков.

t.me/polkazov/4429

t.me/polkazov/4429

t.me/polkazov/4429

"Бог смотрит на город Марии сверху. На дома, жителей которых вырвали вражеские снаряды, как детей из материнского лона. На защитников города, носящего имя матери его сына. Говорят: Христос воскрес — воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Но хватит ли его див на такое воскресение?" – подписали военные полка "Азов" эти ужасающие кадры.

t.me/polkazov/4429

t.me/polkazov/4429

t.me/polkazov/4429

t.me/polkazov/4429

Отметим, что российские оккупанты вторглись в Мариуполь 1 марта. С тех пор сверхтяжелыми авиабомбами захватчики разрушили город на 95%. Почти два месяца Мариуполь находится в блокаде российских оккупантов, но взять его под контроль врагу не удается. Ранее стало известно, что в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения, чтобы почистить неблагонадежных".

Напомним, оккупанты бомбят "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители. Российские оккупанты нанесли удары по территории предприятия. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

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