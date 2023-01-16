Разбор завалов продолжается: в Днепре возросло количество жертв ракетного удара по девятиэтажке

В Днепре количество жертв ракетного удара россиян по жилому дому возросло до 36.

Об этом 16 января сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"По состоянию на 10:30 погибли 36 человек (из них – два ребенка), травмированы 75 человек (из них – 15 детей), спасены 39 человек (из них – 6 детей)", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что разбор завалов и поисково-спасательная операция продолжается.

Ракетный удар по жилому дому в Днепре

Напомним, 14 января российские оккупанты попали ракетой Х-22 в многоэтажку в Днепре. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома. По предварительной информации, в результате удара РФ в доме 72 квартиры разрушены, повреждено более 230.

Как предположил мэр Днепра Борис Филатов, РФ хотела ударить по Приднепровской теплостанции, но промазала и попала в дом, что привело к гибели по меньшей мере 36 человек.

"Через Днепр находится наша Приднепровская теплостанция. Как версию можно рассматривать, что они должны были попасть в нашу Приднепровскую теплостанцию. Но вы же понимаете, что такое Х-22: это убийца авианосцев, ракета, которая стреляет, как говорится, по площадям. Эти косорукие скоты промазали, ракета пролетела мимо, залетела через Днепр и попала в жилой дом", — подчеркнул Филатов.

Мэр добавил, что в разрушенном доме придется демонтировать несколько секций.

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