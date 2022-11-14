Раздалось 19 взрывов: Россия снова атаковала критическую инфраструктуру на Сумщине (фото)

Утром понедельника, 14 ноября, российские войска нанесли удар по предприятию в Сумской области. В результате атаки террористов трое работников получили ранения и находятся в больнице.

Об этом проинформировал глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

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"Утром обстреляли из САУ один из объектов. Было 19 взрывов по территории предприятия. Там как раз работали рабочие. Трое сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно иссечены ноги. Были прямые попадания в крышу, разбиты все окна", — говорится в сообщении должностного лица.

По его словам, на месте работают пиротехники, поскольку есть неразорванные вражеские снаряды.

Кроме того, глава области показал последствия атаки россиян и опубликовал кадры с места обстрела. На фотограциях видны разбитые окна, разбитая крыша, кровь работников, получивших ранения.

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Россия всю ночь обстреливала Днепропетровщину

Российские оккупанты с первых дней войны обстреливают Никопольский район. Бьют преимущественно "Градами" и тяжелой артиллерией. Недавно россияне направили туда более 50 снарядов.

В ночь на 14 ноября они били по Никопольскому району из тяжелой артиллерии и "Градов". Под удар попали Красногригорьевская и Марганецкая общины. В последнем обществе повредили линию электропередач, поэтому 9 населенных пунктов общины остались без воды, это примерно 45 тысяч абонентов.

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