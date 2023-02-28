Раздалось не менее 2 взрывов: советник Тихановской – о событиях в Мачулищах

Вячорка называет инцидент "одной из самых креативных и смелых операций подпольщиков в истории".

На аэродроме в Мачулищах вблизи Минска 26 февраля прогремели по меньшей мере два взрыва.

Об этом заявил советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает "Radio NV".

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"У нас есть свидетельство, что взрывов было минимум два. Через несколько часов стало известно, что повреждены самолет, снегоуборочная техника. Через несколько часов стало известно, что это была операция: с двух дронов были сброшены взрывные устройства белорусскими партизанами, принадлежащими к "Плану" победа". Это план, который был создан и разработан BYPOL, но его тоже поддерживает Объединенный кабинет Светланы Тихановской. Это часть этой партизанской структуры", — отметил Вячорка.

По его словам, люди, которые организовывали эту операцию, быстро уехали из Беларуси и уже находятся в безопасности.

"Это на самом деле может быть одна из самых креативных и смелых операций подпольщиков в истории. Самолет стоит до 500 миллионов долларов. И таких самолетов всего несколько в Российской Федерации. [Они] помогали россиянам обстреливать украинскую территорию, а точнее корректировать цели при воздушных атаках. Поэтому, думаю, что это действительно большой успех белорусских партизан. И, я думаю, что это сильный удар по Лукашенко", – считает оппозиционер.

Вячорка подчеркнул, что это не первая акция саботажа белорусского движения сопротивления, ведь раньше противники режима Лукашенко регулярно портили железнодорожную инфраструктуру Беларуси, по которой РФ перебраасывает свои войска и технику. По его информации, только в начале войны произошло более 80 актов саботажа.

Напомним, что 26 февраля на белорусском аэродроме в Мачулищах близ Минска, где базируется российская авиация, получил повреждения вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Стоимость такого самолета составляет $330 млн.

Позже в Сети были опубликованы спутниковые снимки белорусского аэродрома "Мачулищи" после ударов дронами по российскому разведчику А-50У.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак пояснил, что после этого инцидента россияне будут прятать как можно дальше свои самолеты.