Раздалось не менее 2 взрывов: советник Тихановской – о событиях в Мачулищах

Вячорка называет инцидент "одной из самых креативных и смелых операций подпольщиков в истории".
На аэродроме в Мачулищах вблизи Минска 26 февраля прогремели по меньшей мере два взрыва.
Об этом заявил советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает "Radio NV".
"У нас есть свидетельство, что взрывов было минимум два. Через несколько часов стало известно, что повреждены самолет, снегоуборочная техника. Через несколько часов стало известно, что это была операция: с двух дронов были сброшены взрывные устройства белорусскими партизанами, принадлежащими к "Плану" победа". Это план, который был создан и разработан BYPOL, но его тоже поддерживает Объединенный кабинет Светланы Тихановской. Это часть этой партизанской структуры", — отметил Вячорка.
По его словам, люди, которые организовывали эту операцию, быстро уехали из Беларуси и уже находятся в безопасности.
"Это на самом деле может быть одна из самых креативных и смелых операций подпольщиков в истории. Самолет стоит до 500 миллионов долларов. И таких самолетов всего несколько в Российской Федерации. [Они] помогали россиянам обстреливать украинскую территорию, а точнее корректировать цели при воздушных атаках. Поэтому, думаю, что это действительно большой успех белорусских партизан. И, я думаю, что это сильный удар по Лукашенко", – считает оппозиционер.
Вячорка подчеркнул, что это не первая акция саботажа белорусского движения сопротивления, ведь раньше противники режима Лукашенко регулярно портили железнодорожную инфраструктуру Беларуси, по которой РФ перебраасывает свои войска и технику. По его информации, только в начале войны произошло более 80 актов саботажа.
Напомним, что 26 февраля на белорусском аэродроме в Мачулищах близ Минска, где базируется российская авиация, получил повреждения вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Стоимость такого самолета составляет $330 млн.
Позже в Сети были опубликованы спутниковые снимки белорусского аэродрома "Мачулищи" после ударов дронами по российскому разведчику А-50У.
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак пояснил, что после этого инцидента россияне будут прятать как можно дальше свои самолеты.