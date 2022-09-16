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Раздался мощный взрыв возле здания администрации Херсона, которое заняли оккупанты

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Раздался мощный взрыв возле здания администрации Херсона, которое заняли оккупанты

Фото: Википедия

Сегодня, 16 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремел взрыв.

На месте попадания поднялся столб дыма.

Известно, что взрывы прогремели в центре города, за зданием облгосадминистрации. В районе Херсонского апелляционного суда виден столб дыма.

Как сообщалось, враг пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск. В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и другие трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

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