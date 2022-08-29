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Раздаются сирены, люди в убежищах: в Новой Каховке объявлена эвакуация — СМП

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Раздаются сирены, люди в убежищах: в Новой Каховке объявлена эвакуация — СМП

Фото: ВСУ

В Херсонской области началось контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Средства массовой пропаганды РФ сообщают, что в Новой Каховке в Херсонской области объявили эвакуацию, в городе работают сирены.

"В городе объявлена эвакуация с рабочих мест, люди идут в убежища, но работа по подготовке школ продолжается", — сказал так называемый глава администрации города.

По словам представителей оккупационных властей, работают системы HIMARS.

Напомним, ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

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