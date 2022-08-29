Раздаются сирены, люди в убежищах: в Новой Каховке объявлена эвакуация — СМП

В Херсонской области началось контрнаступление Вооруженных сил Украины.
Средства массовой пропаганды РФ сообщают, что в Новой Каховке в Херсонской области объявили эвакуацию, в городе работают сирены.
"В городе объявлена эвакуация с рабочих мест, люди идут в убежища, но работа по подготовке школ продолжается", — сказал так называемый глава администрации города.
По словам представителей оккупационных властей, работают системы HIMARS.
Напомним, ВСУ начали контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.
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