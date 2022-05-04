"Разделяем ваши переживания": в ВСУ создали единую базу погибших, пропавших без вести и пленных десантников

"Разделяем ваши переживания": в ВСУ создали единую базу погибших, пропавших без вести и пленных десантников

В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ создали четкую систему предоставления данных по поводу тех военнослужащих, кто погиб, пропал без вести или попал в плен.

Родные военнослужащих смогут получить важную информацию.

Об этом сообщает пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Эта система базируется на уведомлении Территориальные центры комплектования и социальной поддержки о смерти военнослужащего исключительно после получения достоверной информации о смерти и подтверждения информации об эвакуации тела погибшего.

В случае имеющейся информации о гибели военнослужащего, но при этом отсутствии тела погибшего, исчезновение военнослужащего в боевой обстановке – он учитывается как пропавший без вести (до установления места нахождения тела погибшего или места нахождения военнослужащего) и предоставляется в ТЦК и СП уведомление с формулировкой без вести".

Если установлен факт пребывания военнослужащего в заложниках (плене) – предоставляется ТЦК и СП уведомления с формулировкой "попал в плен".

В командовании также отметили, что списки пропавшего без вести или попавшего в плен личного состава уточняются ежедневно. Списки наших военнопленных ежедневно предоставляются в соответствующий орган, непосредственно занимающийся обменом военнопленных установленным порядком.

"Мы разделяем ваши переживания и делаем все возможное для сохранения жизни и здоровья ваших военнослужащих. Только совместными усилиями мы одержим победу и защитим Украину от российских оккупантов", — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в течение суток, 4 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские кафиры совершили две атаки.