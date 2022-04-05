Раздевали догола перед мужчинами, подвергали пыткам и угрозам: в РФ издевались над украинскими женщинами-военными

Раздевали догола перед мужчинами, подвергали пыткам и угрозам: в РФ издевались над украинскими женщинами-военными

Сначала женщин вывезли в Беларусь, а потом уже – в Россию.

Из украинских женщин-военных, недавно вернувшихся домой из плена, издевались и жестоко вели себя в Брянске (РФ).

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"Среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению. Женщин вывезли на территорию Беларуси, а затем в СИЗО в Брянске (РФ), где женщины подвергались пыткам и угрозам", — рассказала она.

По ее данным, женщин раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально. Некоторых военнопленных заставляли участвовать в съемках пропагандистских сюжетов, требуя перейти на русский язык.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины", — обратилась Денисова к международным организациям.

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