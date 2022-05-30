Раздевал на морозе и бросил в подвал: на Черниговщине установили оккупанта, из-за которого погибли 10 человек

Раздевал на морозе и бросил в подвал: на Черниговщине установили оккупанта, из-за которого погибли 10 человек

Российские оккупанты в Черниговской области в подвале содержали 350 местных жителей, из которых 77 - дети, в том числе 5 младенцев.

Из-за ненадлежащих условий и холода в школьном подвале умерло 10 человек.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следователи установили личность оккупанта, из-за действий которого во время оккупации села Ягодное Черниговской области от 3 по 30 марта 2022 погибли 10 человек.

Фото: Офис генерального прокурора

Российские захватчики перед отправкой украинцев в школьный подвал заставляли их раздеваться на морозе. Они проводили обыски.

После этого убийцы разместили 350 местных жителей в школьном подвале, который не был приспособлен для длительного проживания: там не было доступа к свежему воздуху, отсутствовало освещение, водоснабжение и туалеты.

"Люди в помещении находились в антисанитарных условиях, что угрожало их жизни и здоровью. Из-за бесчеловечных условий содержания, запрета покидать помещение подвала умерло 10 гражданских людей", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине будут судить российского военного, который убил гражданского и изнасиловал его жену. Михаила Романова — военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии с РФ ожидает наказание за совершенное преступление.

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