Раздевают и связывают: из-за отказа воевать против ВСУ российские генералы показательно наказывают оккупантов

Из-за больших потерь российские оккупанты боятся идти в наступление против ВСУ и устраивают бунты.
Следовательно, на фронт вынуждены прибывать российские генералы, публично наказывающие военных РФ.
Об этом сообщает СБУ со ссылкой на перехваченный разговор российского оккупанта с отцом.
Так, на линию фронта прибыл российский генерал Мурадов, известный своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил РФ в Сирии. Теперь он устраивает показательные судилища над российскими военными, которые отказываются идти в наступление против ВСУ.
Российский оккупант рассказывает, что ротные армии РФ отказываются бросать солдат на смерть. Поэтому Мурадов решил публично их наказать. Для этого оккупантов на глазах у других раздели, связали руки и увезли в неизвестном направлении.
"Но несмотря на такие показательные выступления "отказников", все равно потом возвращают домой. Ведь россия не может официально признать, что ее солдаты массово отказываются воевать. Вот и называет их побег "отпусками", — отметили в СБУ.
Напомним, ГУР перехватило разговор российского оккупанта с подругой, в которой он делится впечатлениями от военного парада в Москве в честь 9 Мая. Он называет русского диктатора "старым маразматиком".
Читайте также:
- В Польше выпустили почтовые марки с Зеленским стоимостью 500 злотых одна: их "размели" через несколько часов
- "Я никогда не ставил своей целью раздавать успокаивающий Wi-Fi": Арестович о своих заявлениях для украинцев
- Призывала в Facebook сдавать позиции ВСУ: во Львовской области объявили подозрение 42-летней предательнице (фото)