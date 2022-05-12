Раздевают и связывают: из-за отказа воевать против ВСУ российские генералы показательно наказывают оккупантов

Из-за больших потерь российские оккупанты боятся идти в наступление против ВСУ и устраивают бунты.

Следовательно, на фронт вынуждены прибывать российские генералы, публично наказывающие военных РФ.

Об этом сообщает СБУ со ссылкой на перехваченный разговор российского оккупанта с отцом.

Так, на линию фронта прибыл российский генерал Мурадов, известный своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил РФ в Сирии. Теперь он устраивает показательные судилища над российскими военными, которые отказываются идти в наступление против ВСУ.

Российский оккупант рассказывает, что ротные армии РФ отказываются бросать солдат на смерть. Поэтому Мурадов решил публично их наказать. Для этого оккупантов на глазах у других раздели, связали руки и увезли в неизвестном направлении.

"Но несмотря на такие показательные выступления "отказников", все равно потом возвращают домой. Ведь россия не может официально признать, что ее солдаты массово отказываются воевать. Вот и называет их побег "отпусками", — отметили в СБУ.

Напомним, ГУР перехватило разговор российского оккупанта с подругой, в которой он делится впечатлениями от военного парада в Москве в честь 9 Мая. Он называет русского диктатора "старым маразматиком".

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