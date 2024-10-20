"Разъединенный Запад ищет способ покончить с поддержкой сопротивления Украины": Bloomberg о ходе войны

Европейские страны, столкнувшиеся с экономическими и энергетическими проблемами, хотят увидеть конец войны России против Украины на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.

Разъединенный Запад ищет способ покончить с поддержкой сопротивления вторжению в Украину кремлевского главы Владимира Путина.

Об этом говорится в материале британского историка и журналиста Макса Гастингса в Bloomberg.

Он отмечает, что в случае победы на президентских выборах в США, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа Украина проигрывает войну. В то же время, в случае победы Камалы Гаррис, она, вероятно, будет добиваться соглашения о прекращении войны в Украине, поскольку, утверждает Гастингс, Вашингтон не видит сценария победы Украины.

"Европейские страны, которые сталкиваются с экономическими и энергетическими проблемами, отчаянно стремятся покончить с борьбой на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины. Если Дональд Трамп победит на выборах в США, учитывая его декларируемый энтузиазм по отношению к Путину, украинцы проиграют. Гаррис дойдет до Белого дома, вполне вероятно, что оно будет стремиться к соглашению о прекращении войны, потому что Вашингтон не видит сценария победы Украины, несмотря на посылку 175 млрд долларов помощи США", — говорится в материале.

Историк отметил, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание от Украины, а также эффективное оружие, которое Россия извлекает, в частности, от Северной Кореи, Ирана. Известно также создание завода в Китае по производству беспилотников "Гарпия-3".

"Есть сообщения о сотнях техников северокорейской армии, направленных в Россию, чтобы помочь с ракетным оборудованием, предоставленным Пхеньяном", — говорится в материале.

Также автор подчеркивает возмущение Украины из-за того, что РФ использует незаконное подключение к Интернету Starlink для усиления своих возможностей слежения и командования и контроля.

"Хотя Илон Маск отрицает оказание помощи России, украинцы очень подозрительны", — пишет автор.

В то же время европейские страны, считает Гастингс, пытаются возродить режим дешевой энергии, зависящий от российской нефти и газа. А поток европейских боеприпасов в Украине, который никогда не был сильным, замедляется до уровня ручейка.

Писатель также считает, что операция Сил обороны Украины в Курской области РФ "оказалась ударом в никуда".

"Поскольку Украина и РФ приближаются к зиме, мало кто может сомневаться, что 2024 год был успешным для Путина, грустным и трудным для Зеленского", — пишет Гастингс.

Он также отметил, что Владимиру Зеленскому становится все труднее убеждать иностранных партнеров, озабоченных собственными проблемами, поддерживать Украину.

По мнению журналиста, лучшей гарантией безопасности Украины было бы членство в НАТО, однако это все еще маловероятно.

"Новый глава НАТО, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил журналистам: "Поддержка Украины в борьбе с Россией имеет решающее значение для нашей коллективной безопасности". Это совершенно верно. Однако частно европейские страны отчаянно стремятся возродить старый режим дешевой энергии, который зависит от российской нефти и газа", — пишет Гастингс.

На Западе произошел ужасный провал лидерства, считает Гастингс, отмечая, что союзники Украины, как оказалось, не обладают "ни сталью, ни выносливостью", необходимыми во время затяжного конфликта.

Журналист также призвал увеличить поставки оружия и финансовой помощи в Украину.

Напомним, эксперты Международного валютного фонда предоставили новый прогноз продолжительности войны России против Украины. Срок завершения интенсивных боевых действий отодвинулся еще на год.

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