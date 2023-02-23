Разгоняли слезоточивым газом, пускали автоматные очереди и окружали БТР: история противостояния херсонцев

Несмотря на смертельную угрозу, жители Херсонщины выходили на площади с украинскими флагами, а местные партизаны передавали враждебные позиции ВСУ. Вся область была в оккупации долгих 9 месяцев, правобережная ее часть остается до сих пор.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Ваниной.

Она рассказала драматическую историю противостояния Херсона.

"Их разгоняли слезоточивым газом, бросали под ноги светошумные гранаты, над головами пускали автоматные очереди и окружали БТРами. А тогда самые активные просто стали пропадать без вести. Так россияне боролись с протестами в оккупированной Херсонщине", — рассказывает журналистка.

Утром 24 февраля русские военные зашли из Крыма. Их было много. Силы неравные. Через несколько часов враги уже вывесили свой флаг над Каховской ГЭС. Затем прорвали оборону на Антоновском мосту. В Херсон вошли в начале марта, хаотично обстреливая все.

Въезды и выезды из Херсона заблокированы. В городе не хватает еды. А впереди – 9 месяцев оккупации.

"За этот период мало фото и видео. На улицах проверяют телефоны. Причиной ареста может стать даже сообщение в соцсети. Многие активисты, волонтеры, руководители общин побывали в застенках ФСБ. Через пытки прошли более полутысячи человек. Часть из них — до сих пор в застенках. На оккупированной части области и в Крыму. В частности, мэры Херсона и Голой пристани", — говорится в сюжете.

В конце мая уже нет украинской связи, закрываются банки, аптеки, почта, магазины. От голода спасают местные овощи и остатки продуктов на складах. Возникают русские продукты.

Несмотря на безумную опасность действует партизанское движение.

"А еще подбадривает сериал "Чернобаевка". Вблизи этого села в аэропорту наши военные 26 раз разбивали российскую технику", — добавляет журналистка.

Все это время в области нет гуманитарных коридоров. На свой страх и риск люди сами ищут маршруты и фактически через линию фронта под обстрелами выезжают.

Так свои дома покинула более половины населения области.

Далее – фейковый референдум, навязывание российских паспортов, создание российских школ и вузов.

"Оккупанты повторяют, что россия здесь навсегда. Но... осенью начинают вывозить из города награбленный — общественный транспорт, быстрые и пожарные машины, оборудование из больниц, архивы, музейные экспонаты. Разрушают инфраструктуру. И выходят из правобережной части области, покинув города и села. без света, воды и связи", — говорится в сюжете.

А 11 ноября на улицах люди видят наших военных. Останавливают, обнимают и не сдерживают слез. Это самый счастливый день с начала войны. День освобождения Херсона

Впоследствии оккупанты начинают огненный террор. Освобожденные территории. обстреливают из артиллерии, танков, минометов.

По полсотни обстрелов в сутки. Три месяца подряд. Разрушают города и деревни, убивают людей. Но наша самая большая боль — до сих пор оккупированное Левобережье. Это большая часть области. Это море и арбузы. Это наши люди, которые, несмотря на террор, не повинуются оккупантам и мечтают увидеть на улицах своих.

Напомним, что 21 февраля 2023 года, во время главы Кремля Владимира Путина в Федеральное собрание, кафиры снова атаковали Херсон — 5 человек погибли, еще 16 были ранены и госпитализированы.

В ночь на 22 февраля в Херсоне снова прогремели взрывы.

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