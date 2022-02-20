Разговоры будут записываться, а сообщения в Facebook – фиксироваться: оккупанты в "ЛНР" взялись контролировать граждан

Денисова заявила, что действия мобильных операторов приводят к нарушению права украинских граждан.
Поддерживаемые Россией боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей устроили мобилизацию среди работников предприятия "Луганские коммуникации", которое подчиняется оккупационным властям на Донбассе. В этой связи на территории фейковой самопровозглашенной "ЛНР" предупредили о возможном отсутствии мобильной связи и интернета.
Об этом пишут сепаратистские СМИ.
Как отмечается, по распоряжению так называемого "руководителя "ЛНР" Леонида Пасечника сотрудники местного мобильного оператора прибыли в военные комиссариаты.
"В связи с сложившимися обстоятельствами, в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи "Лугаком" и интернета на всей территории", — сказано в сообщении.
Следует заметить, что связь "Лугаком" работает с перебоями уже четвертые сутки.
В свою очередь, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что действия мобильных операторов приводят к нарушению права украинских граждан на получение общественно-важной информации особенно в нынешних условиях обострения вооруженного конфликта.
"Граждане должны оперативно получать информацию о необходимости и путях эвакуации, транспортном сообщении, получении медицинской и психологической помощи. Отключение мобильной связи лишит граждан средств коммуникации со своими родными и близкими, поэтому призываю обеспечить надлежащую работу предприятий, предоставляющих услуги связи", ㅡ заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
Денисова добавила, что, по сообщению ее представителя в Донецкой и Луганской областях, граждане ОРДЛО начали получать смс-сообщения о том, что их разговоры будут записываться, а сообщения в "фейсбуке", социальных мессенджерах фиксироваться.
По ее словам, действия оккупантов нарушают Конвенцию о защите прав человека, которая гарантирует право на конфиденциальность, право на получение и передачу информации.
"Призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения права украинских граждан на получение общественно-важной информации и принять немедленные меры реагирования, чтобы заставить государство-агрессора прекратить эскалацию конфликта на востоке Украины", — написала омбудсмен.
Напомним, 18 февраля главари боевиков заявили о принудительном вывозе жителей оккупированного Донбасса в Россию, называя это "эвакуацией".
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