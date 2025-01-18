Разговоры о так называемых переговорах следует прекратить: Братчук назвал главную задачу Сил обороны на фронте

На сегодняшний день необходимо говорить о деоккупации украинских территорий, но через призму тех реалий, которые складываются на поле боя. Поэтому главная задача – стабилизировать линию фронта, а потом уже говорить об освобождении временно оккупированных территорий Украины.

Нужно стабилизировать линию боевого столкновения, фронт, максимально нанести вред врагу, еще не имеющему ресурсы, чтобы совершать боевые действия. Это объяснил спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук в комментарии "24 Канала".

Сергей Братчук отметил, что у россиян есть определенные продвижения каждый день. Однако нет достижения врагом всех целей, которые он преследовал. В частности, Луганская область, крайне важная для захватчиков, не оккупирована полностью. Под контролем Украины часть территории, которую защищают и с начала полномасштабного вторжения, и с 2014 года наши подразделения.

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В Кремле постоянно заявляют, что полуостров Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области – это якобы регионы России. Однако такими сообщениями страна-агрессорка пытается перевести внимание международного сообщества. В частности, показать новой администрации президента США, что Россия там "навсегда", поэтому вроде бы не должно говориться об этих территориях.

"Поэтому для нас сегодня главное – стабилизировать линию фронта, а потом уже говорить об освобождении наших территорий. Этих задач с нас никто не снимает. Но линия фронта стабилизирована, имеем накопление соответствующего ресурса – соответственно подготовлены войска для того, чтобы реагировать на ту основную компоненту 2025 года в наступательных действиях России", – подчеркнул спикер.

Речь идет об личном составе русской армии и авиации. Это два фактора, максимально влияющих на поле боя. Поэтому для освобождения наших территорий должны соответствовать условия, которые будут созданы в любом случае.

"Но для этого нужно напрячься всему обществу. Потому что любые разговоры сегодня о так называемых переговорах, которых еще никто не начинал, которых нет, расколачивают общество, негативно влияют на людей, находящихся в тылу, на часть войска. Эти разговоры нужны прекратить", — подчеркнул спикер.

Братчук добавил, что враг нигде не исчез. Он залез на территорию Донецкой области, поэтому там нужно максимально остановить и уничтожить окупантов, чтобы идти вперед.

Напомним, 17 января народная депутат Украины Марьяна Безугла заявила, что оккупанты зашли в Покровск. Ответившие военные — читайте в новости.

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