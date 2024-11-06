Разграбление заповедника в Херсонской области: оккупационному директору "Аскании Новой" объявили подозрение

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Так называемый директор заповедника "Аскания-Нова" подозревается в военных преступлениях из-за незаконной передачи редких животных в Россию.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Прокуратура сообщила о подозрении так называемому директору заповедника "Аскания-Нова" в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, подозреваемый в сговоре с представителями природного заповедника "Ростовский" и ассоциации "Живая природа степи" незаконно передал редких и исчезающих животных, среди которых зебры Чапмана, бизоны американские, олени Давида и лошади Пржевальского. Последние занесены в Красную Книгу Украины и подлежат особой охране.

Эти действия нанесли заповеднику "Аскания-Нова" ущерб на сумму более 22 млн грн. Заповедник является международным научно-исследовательским учреждением, которое занимается охраной степных экосистем и входит в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Сообщается, что незаконная передача животных расценивается как военное преступление разграбления, ведь заповедник "Аскания-Нова" находится под защитой Гаагской Конвенции. С 2022 года территория заповедника находится под временной оккупацией российских войск, а в марте 2023 года оккупационные власти назначили нового «директора», предоставив ему административные полномочия.

Досудебное расследование продолжается, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Напомним, российские кафиры уничтожают биосферный заповедник "Аскания-Нова" им. Фальц-Фейн, расположенный на временно оккупированной территории Херсонской области.

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