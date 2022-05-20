"Разграбленные выжженные кирпичные коробки": Гайдай показал, как выглядит разрушенное Рубежное (фото)

Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Российские оккупанты полностью разрушили город.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Промышленный город разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах — кладбища. До войны здесь проживало более 60 тысяч жителей, работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве", — отметил он.

Гайдай добавил, что сегодня рубежане разделились на три категории: эвакуированные в безопасные города Украины или заграницу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, что до сих пор в заложниках у "кадыровцев" и живут в подвалах города.

"Разграбленные выжженные кирпичные коробки — это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля... Рубежане, будьте уверены — отстроимся!", — подчеркнул Гайдай и опубликовал фото, как выглядит сейчас разрушенный город.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 86-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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