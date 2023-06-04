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Разграблены магазины и квартиры: в Сети показали хаос в пограничном с Украиной Шебекино (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
4360
Время на прочтение
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Разграблены магазины и квартиры: в Сети показали хаос в пограничном с Украиной Шебекино (видео)

Разграбленный магазин в Шебекино

В сети появилось видео из города Шебекино Белгородской области.

В приграничном с Украиной Шебекино Белгородской области на фоне массовой паники и эвакуации населения началось мародерство.

Видео разбитых витрин магазинов и разграбленных квартир публикуют в Сети. Причем, как отмечают авторы роликов, занимаются мародерством "свои", то есть местные жители.

На первом ролике видно разграбленный магазин, где раньше продавали мобильные телефоны. На кадрах можно увидеть, что двери в магазин разбиты, а витрины, где были телефоны – пустые.

"Вот что люди творят в Шебекино. Разбивают технику всю, все забирают, выносят, абсолютно все. Все телефоны, витрины", — так комментируют видео.

На втором видео показана квартира жителя Шебекино после "визита" мародеров.

"Мародеры все перевернули, все украли. Вынесли все накопившиеся деньги. Как такое возможно в такое тяжелое время? Воровать у своих же", — говорит парень с видео.

Хаос и мародерство: в Сети показали, что происходит в российском Шебекино

Хаос и мародерство: в Сети показали, что происходит в российском Шебекино

Также в российском сегменте Сети уже начинают устанавливать первые мародеры. Один из них – житель Бурятии.

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Напомним, сегодня, 4 июня, российские добровольцы заявили о том, что они заходят в пригород Шебекино в Белгородской области РФ. В подтверждение Легион "Свобода России" показал новые видео боев с армией РФ на территории Белгородской области вблизи Шебекино.

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Дата публикации
Просмотры
4360
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