Разгром в глубоком тылу РФ: ВСУ достали катер в Дагестане и уничтожили самолеты в Ейске

Российские вертолет Ка-27 и противодиверсионный катер проекта «Грачонок» / Иллюстративный коллаж / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Дополнено новыми материалами

Силы обороны Украины нанесли серию мощных ударов по военным объектам вражеской армии в РФ и на оккупированных территориях. Среди успешно пораженных целей — противодиверсионный катер в Дагестане, пункты управления дронами и подтвержденные уничтожения вертолета и самолета в Краснодарском крае.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

17 мая и в ночь на 18 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных войск. В частности, был поражен противодиверсионный катер проекта «Грачонок» вблизи Каспийска в республике Дагестан. Такие катера используются для охраны мест базирования кораблей и противодействия диверсионным силам.

Также украинские силы нанесли удары по пунктам управления вражескими дронами в районах Раздольного и Шевченко в Донецкой области, Двуречного в Харьковской области, Каменского в Запорожской области, а также Карнатного в Брянской области РФ.

Кроме этого, поражения получили места сосредоточения живой силы противника в Поддубном Донецкой области и в Ольгино на Херсонщине.

По уточненным результатам предыдущих операций подтверждено, что 17 мая был поражен узел связи в Мирном (Крым), зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» в Западном на оккупированной части Луганщины, а также эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на оккупированной части Донецкой области.

Подтверждено, что в результате удара по аэродрому «Ейск» в Краснодарском крае РФ 16 мая были уничтожены вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.

Также подтверждено поражение станции контроля воздушного пространства в Лесном Брянской области, которое произошло 16 мая.

Напомним, 17 мая СБУ совместно с Силами обороны Украины поразили ряд важных военных и энергетических объектов врага. В Московской области под удар попали подсанкционный завод полупроводников для ВПК «Ангстрем», Московский НПЗ, а также нефтеперекачивающие станции «Солнечногорская» и «Володарское». В то же время в Крыму на военном аэродроме «Бельбек» были поражены инфраструктура и системы ПВО, в частности зенитный комплекс «Панцирь-С2», ангар с радаром к С-400, системы и станции управления БпЛА «Орион» и «Форпост», пункт передачи данных «земля — воздух», диспетчерскую вышку и ангар.

По данным Генштаба ВСУ, для атак в Московской области использовали украинские разработки (в частности RS-1 «Барс», FP-1 «Firepoint», БАРС-СМ GLADIATOR), привлекая подразделения нескольких бригад и центра беспилотных систем. Кроме того, украинские силы поразили командные пункты в Донецкой области, пункты управления БпЛА в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях, а также скопления живой силы оккупантов в Донецкой, Запорожской и Курской областях.

