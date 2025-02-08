Разгром военных из Северной Кореи на Курщине: Зеленский сообщил детали

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разгроме северокорейских военных на Курщине.

Детали Зеленский сообщил в интервью Reuters.

Президент рассказал, что после разгрома северокорейской бригады и уничтожения 4 тысяч воинов, они на какое-то время исчезли с поля боя.

"Мы знаем реальную ситуацию. Абсолютно реальную. После того, как мы разгромили одну из бригад северокорейцев, к сожалению, они также нанесли нам потери, но, слава Богу, не соизмеримые, и после того, как было уничтожено 4 тысячи их контингента, они их спрятали, спрятали россияне или договорились так с северокорейцами. Они отошли. Они немножко отошли вглубь, восстанавливались, наверное, или отдыхали, чего-то ожидали", – отметил он.

Зеленский также рассказал, как ВСУ поразили пункт управления на Курщине, и там погибло большое количество офицеров.

"Так что сегодняшнее их наступление, еще с ночи оно началось до сегодняшнего утра, он снова включал в себя северокорейских военных. Но до этого, все это время, длительное время до того, как была разбита их бригада – 4 тысячи человек, – все это время они не использовали северокорейцев, они выжидали. Но этой ночью они их использовали, и я вам сказал результат – там просто был поражен был пункт управления. Это была очень сильная операция. Перед этим, как два с половиной километра пройти, наши поразили их пункт управления на Курщине, и там погибло большое количество офицеров. Мне сказали, что 20, наверное, погибших офицеров, среди них – старшие офицеры северокорейские и россияне", – сообщил президент.

Напомним, ранее Зеленский назвал цель Курской операции.

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