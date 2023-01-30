"Разгромим армию РФ, как Давид победил Голиафа": Буданов призвал украинцев не привыкать к войне

Буданов напомнил, что Украина уже развеяла миф о так называемой "второй армии мира".

Украинцам следует освободиться от мысли о войне как о чем-то статическом, "замороженном" или постоянном, так как украинские воины разгромят "великую и непобедимую" армию России, как Давид победил Голиафа.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Wirtualna Polska.

Будущую победу Украины Буданов сравнил с разгромом испанской Непобедимой армады и напомнил, что ВСУ уже развеяли миф о якобы "непобедимой" так называемой "второй армии мира", которая под давлением украинских сил бежала из ряда регионов и во время временной оккупации некоторых территорий грабила, насиловала, пытала и убивала мирных граждан.

"Прежде всего, мы должны освободиться от мысли о войне как о чем-то статическом, "замороженном" или постоянном. Это ошибка. По-моему, это живая субстанция. Наш враг, мы видим, меняется и подстраивается под ситуацию... Вы спросили о мифе" (Мощности армии России. — Ред.) Да, я верю, что это был миф.Но я думаю, что мы, украинцы, помогли миру развеять истории о непобедимой русской армии.Вернусь к истории: во времена королевы Елизаветы И англичане разгромили в море испанский флот, Великую и Непобедимую Армаду. Так же разгромим "великую и непобедимую" армию России. Так же, как Давид победил Голиафа", — сказал Буданов.

Глава ГУР также отметил, что украинская армия демонстрирует свою уникальность и умение быстро учиться, адаптироваться к новым вызовам. По его словам, украинцы показали, что могут эффективно использовать более старый тип техники, который адаптировали к новым задачам и вызовам. И все происходящее на поле боя является свидетельством уникальности украинской армии.

"А если серьезно, то очень просто: мы быстро адаптируем и совершенствуем старое оборудование. Это правда, мы часто используем более старый тип техники, но адаптирован к новым задачам и вызовам. Иногда мы делаем это лучше, чем его создатели. Мы также быстро учимся новому. Это требует от нас ежедневно доказывать себя на поле боя, в реальном бою", — высказался глава украинской разведки.

Буданов добавил, что именно анализ противника, состояния его армии, логистики, производственных циклов, проблем и ментальных вызовов военно-политического руководства РФ позволяет предусматривать дальнейшие действия врага, и уже сейчас можно проследить, как санкции и неудачи на фронте постепенно разрушают режим Путина.

Заметим, что согласно библейскому преданию, зная, что в физическом поединке Давид проиграет, он все же выступил против противника и убил его из одного выстрела. Эта древняя история показывает, что очевидное превосходство в силе можно победить разумом и верой.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников выразил надежду, что 2023 год станет годом победы для Украины в войне с РФ. Но для победы российского агрессора необходимо приложить много усилий.

В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов ранее заявлял, что война в Украине может закончиться к лету 2023 года.

По его прогнозу, 2023 год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти.

Между тем, в течение 29 января Вооруженные силы Украины ликвидировали 490 российских солдат. Общие потери РФ с 24 февраля 2022 года достигают – 126 650 оккупантов.

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