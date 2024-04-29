Разительное сокращение: эксперт назвал, сколько оккупантов сейчас воюют в Украине

Сегодня российское командование не способно одновременно компенсировать потери на "нуле", наращивать присутствие войск в зоне боевых действий и формировать новые подразделения на территории самой РФ.

Общее количество российских войск в зоне боевых действий в Украине с начала апреля снизилось почти на 10 тыс. Это свидетельствует о том, что российское командование не может полноценно решить задачу с накоплением человеческого ресурса из-за высокого уровня потерь.

Такую оценку дал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт сообщил, что с начала апреля общая численность российских войск именно в зоне боевых действий сократилась почти на 10 тыс. и по состоянию на конец апреля вражеская группировка в Украине исчисляется в 466 тыс. бойцов. А на начало месяца это количество составляло более 475 тыс.

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"Такое поразительное сокращение отмечается впервые за более чем два года активных боевых действий", — обратил внимание Коваленко.

Сколько оккупантов есть в составе различных групп российских войск

Как сообщил обозреватель, самой многочисленной является группа российских войск "Днепр". Их зона ответственности – левобережная Херсонщина и Запорожская область. На начало апреля этих захватчиков было чуть более 129 тыс., а на сегодняшний день их – более 129,5 тыс.

Что касается группы войск "Оборона Крыма", то ее количество и в начале месяца, и сейчас достигает 13,5 тыс. бойцов.

Группа войск "Восток" (зона ответственности – юго-запад Донецкой области, часть востока Запорожской области) составляла 51,5 тыс. оккупантов, на сегодняшний день – 51,5 тыс. бойцов. Коваленко указал, что "почти без изменений".

Эксперт отметил, что самая боеспособная и агрессивная вражеская группа войск – это "Юг" (зона ответственности – Донецкая область). В начале апреля она достигала 113,5 тыс. военных, сейчас – 114 тыс.

"Незначительный прирост, но при этом в ее составе продолжают оставаться подразделения, передислоцированные из зоны ответственности ГВ "Центр", – сообщил обозреватель.

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Что касается группы войск "Центр" (зона ответственности – Лиманское направление, основная локация – Кременная), то она насчитывала 87,5 тыс. бойцов, на сегодняшний день – 86 тыс.

Группа войск "Запад" (зона ответственности – Купянское направление, и с недавних пор – большинство Лимано-Купянской оси) является самой большой танковой компонентой среди всех. В ее составе было более 81 тыс. войск, на сегодня – 71,5 тыс. Коваленко указал, что столь значительное сокращение произошло как из-за потерь, так и из-за реорганизации и передислокации.

Есть ли угроза для севера Украины со стороны новой группы войск РФ

Отдельно он обратил внимание на вновь сформировавшуюся группу войск "Север", созданную на базе групп прикрытия границы "Брянск", "Курск" и "Белгород":

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"Их численность была 35,5 тыс. тел, а по состоянию на сегодня – 49,5 тыс. тел. Прирост на 10 тыс. тел, но при этом такой численности недостаточно для полноценного контроля существующей границы с Украиной, не говоря уже об угрозе вторжения и захвате Харькова, Сум или Чернигова. Кроме того, отмечу, что эта ГВ находится вне зоны боевых действий".

РФ не может полноценно накопить количество людей в армии из-за высокого уровня потерь

По оценкам обозревателя, российское военное командование не может полноценно решить задачу с накоплением человеческого ресурса в армии из-за высокого уровня потерь. При необходимости быстрого усиления одной из групп войск на каком-то направлении используются не столько резервы, сколько ресурс других групп войск.

"Все это указывает на неизбежность усиления мобилизации на россии, нынешний уровень которой командование РОВ совершенно не устраивает и не позволяет одновременно компенсировать потери в ноль, так и наращивать присутствие в зоне БД и формировать новые подразделения на территории самой России. Только что-то одно или полтора, за счет уже имеющегося ресурса", – резюмировал Коваленко.

К слову, Великобритания на конец апреля оценивает, что потери российской армии в Украине убитыми и ранеными составляют около 450 тыс. бойцов. Это без учета военных компаний.

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