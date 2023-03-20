Разлетаются в разные стороны: в СБУ показали, как FPV-дроны филигранно уничтожают оккупантов и их технику

Российские оккупанты убегают от украинских защитников на бронетехнике. Но от смерти это их все равно не спасает.
Украинские военные уничтожают бегущих на бронетехнике российских оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, спецназовцы показали примеры работы FPV-дронов с кумулятивными зарядами.
На первом видео российский БТР возвращался с позиций пехоты. Однако в двигатель прилетел наш дрон. После чего бронемашина осталась догорать с оккупантами на месте.
"Такая же участь постигла и российскую БМП, которая также осуществляла перемещение пехоты. Результат – прямое попадание дрона-камикадзе и обновление ежедневного списка уничтоженной вражеской техники. Работаем дальше до полной победы", — подчеркнули в пресс-службе СБУ.
Напомним, что украинское Министерство обороны не будет разглашать планы Вооруженных сил по проведению контрнаступления, которое позволит освободить украинские земли от российских захватчиков.
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