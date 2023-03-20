Разлетаются в разные стороны: в СБУ показали, как FPV-дроны филигранно уничтожают оккупантов и их технику

Российские оккупанты убегают от украинских защитников на бронетехнике. Но от смерти это их все равно не спасает.

Украинские военные уничтожают бегущих на бронетехнике российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, спецназовцы показали примеры работы FPV-дронов с кумулятивными зарядами.

На первом видео российский БТР возвращался с позиций пехоты. Однако в двигатель прилетел наш дрон. После чего бронемашина осталась догорать с оккупантами на месте.

"Такая же участь постигла и российскую БМП, которая также осуществляла перемещение пехоты. Результат – прямое попадание дрона-камикадзе и обновление ежедневного списка уничтоженной вражеской техники. Работаем дальше до полной победы", — подчеркнули в пресс-службе СБУ.

Напомним, что украинское Министерство обороны не будет разглашать планы Вооруженных сил по проведению контрнаступления, которое позволит освободить украинские земли от российских захватчиков.

Читайте также: