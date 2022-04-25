Разминирование Киевщины: ближайшие несколько месяцев саперы запрещают ездить по полевым и лесным дорогам

Один месяц боевых действий – равен минимум трем месяцам разминирований – такова неумолимая математика войны.

Киевщину до сих пор очищают от взрывоопасной железки, которую по себе оставили оккупанты, говорится в ТСН.

Мины, ракеты, снаряды – каждый день наши саперы обезвреживают все то, чем должны были убивать украинцев. Торфяники на Колонщине обильно усеяны обломками российского СУ-25, еще в начале войны, наши жестко его приземлили вместе с его боекомплектом. На его борту были огромные авиационные бомбы ФАБ-250, которые российские изверги бросали на мирные города и поселки на Киевщине. Теперь пиротехники должны уничтожить все, что не взорвалось.

Минеры осторожно обкладывают вражеские бомбы взрывчаткой и подводят провода. Два ФАБа положили в одну яму, еще один – в другую. Будут подрывать их порознь, чтобы уменьшить силу взрыва, и даже несмотря на такие меры, центр управления подрывом — в сотнях метров. Взрыв от таких подрывов сверхмощный.

Ребята тянут на утилизацию другие снаряды. Танковый взрывается с пронзительным длительным звуком. Такого железа здесь немало, ведь в соседней посадке более месяца базировалась рективная и гаубическая артиллерия россиян. Обстреливали мирные деревни по другую сторону житомирской трассы, избивали и запретными кассетными ракетами.

На заброшенных позициях отчетливо виден быт оккупантов — блиндажи вырыты кое-как, без серьезного укрепления, зато повсюду горы мусора от сухпайков и намародереные вещи.

Что могли оставлять за собой эти кяхтинцы, сейчас находят минеры. Шаг за шагом обследуют ближайшую полевую дорогу на наличие противотанковых мин. Именно на такой здесь поблизости недавно взорвались лесники. Один погиб, другой – в больнице. «Если он натыкается на какой-то определенный предмет, мы общупируем все вокруг, определяя размер его, после этого подкапываем и миноискателем проверяем», — рассказывают минеры.

Киевскую область до сих пор очищают от взрывоопасных предметов

Ребята шутят, что они люди медленные, но напористые, потому что эта работа вообще не терпит спешки. Разминирование одного километра дороги занимает примерно 1 час. «Хотелось бы обезопасить гражданское население, ограничить выходы на пикники. Очень много осталось останков боеприпасов и мест замены», — предупреждают военные.

В настоящее время только на житомирском направлении остается неразмененным около 70 процентов территории. Поэтому военные советуют, ближайшие несколько месяцев по полевым и лесным дорогам не ездить.

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