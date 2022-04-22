Разминирование, транспорт, коммунальные услуги: Зеленский рассказал, как освобожденные территории возвращаются к жизни

Разминирование, транспорт, коммунальные услуги: Зеленский рассказал, как освобожденные территории возвращаются к жизни

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что идет возвращение нормальной жизни на освобожденных от оккупантов территориях. Если в начале недели разминирование произошло в 70 населенных пунктах, то на сегодня разминировано 184 населенных пункта.

"Конечно, нужно сделать еще очень многое. Но темп, я считаю, неплохой", – сказал глава государства.

Об этом Зеленский рассказал в видеообращении 22 апреля.

Он сообщил, что гуманитарные штабы работают на территории более 500 деоккупированных населенных пунктов.

"Ежесуточно добавляются почти по 100 населенных пунктов, куда мы возвращаем медицинские и образовательные услуги, работу органов социальной защиты, финансовые учреждения", – сказал президент.

Он также проинформировал, что в достаточно быстром темпе восстанавливается транспортное сообщение.

"Плюс 96 населенных пунктов за сутки, куда вернули автомобильное сообщение. Плюс 183 населенных пункта, куда вернули работу АЗС. Плюс 90 населенных пунктов, куда вернули электричество. Возвращаем водоснабжение, обеспечение газом, обеспечение связью", — рассказал Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 58 дня войны

Напомним, во Всемирном банке посчитали, что стоимость разрушенной войной в Украине инфраструктуры и зданий составляет 60 млрд. дол.

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