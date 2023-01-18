Разминирование ЗАЭС: в Энергоатоме рассказали, сколько время это займет

Запорожская АЭС все еще находится под контролем российских захватчиков, после освобождения атомной станции и ее города-спутника Энергодара, украинским спецназовцам понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств.

Об этом рассказали в пресс-службе "Энергоатома".

В компании отметили, что россияне целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед Вооруженными силами Украины.

"Это время также необходимо для проведения специалистами "Энергоатома" проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории. В настоящее время рашисты не способны запустить в работу хотя бы один энергоблок ЗАЭС, поскольку линии электропередачи повреждены, кроме одной, через которую станция получает из Украины питание на собственные нужды", — говорится в сообщении.

Кроме того, "Росатому" не хватает персонала, поскольку украинцы в большинстве своем отказываются сотрудничать с оккупантами, а компетенций российских специалистов не хватает для организации полноценной работы ЗАЭС.

"Из-за простоя Запорожской атомной станции и остановки всех ее энергоблоков происходит постоянная постепенная деградация систем и оборудования. Ведь не соблюдается необходимый температурный режим их работы, а блоки находятся в холодном нерабочем состоянии. Станция не производит электроэнергию, а только потребляет ее из украинской энергосистемы (около 100 МВт на собственные нужды)", – объясняет энергокомпания.

Там также отметили, что в случае повреждения последней линии, соединяющей ЗАЭС с отечественной энергосистемой, станция перейдет в режим блэкаута и включатся дизель-генераторы. В таком аварийном режиме ЗАЭС после вражеских обстрелов работала уже пять раз.

"Восстановление безопасности Запорожской АЭС и возвращение ее в нормальное состояние возможно только после полного освобождения самой станции и прилегающей территории от российских захватчиков и передачи контроля над ЗАЭС ее легитимному оператору — НАЭК "Энергоатом", — отметили в компании.

Ситуация на ЗАЭС

Российские оккупанты лишили пропусков на Запорожскую атомную электростанцию ​​и доступа на предприятие почти 1500 работников, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом".

В Энергодаре россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы там поселить энергетиков из российских атомных электростанций.

Российские оккупанты, незаконно захватившие и временно контролирующие крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, изменили ее юридический адрес, фейково "переподчинив" Москве.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время на территории Запорожской АЭС находится около 500 вооруженных российских оккупантов.

Оккупанты также заставили около трех тысяч работников Запорожской атомной электростанции получить паспорта РФ.

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