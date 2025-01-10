Разминируют территории своими телами: военный ВСУ рассказал, как воюют солдаты из Северной Кореи

Украинский военный рассказал о столкновениях с северокорейскими солдатами, воюющими в составе российских подразделений в Курской области. По его словам, они используют тактику "мясорубки".

Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на военного из 33 отдельного штурмового батальона с псевдо "Леопард"

Как отметил военный в комментарии The Times, северокорейцы используют тактику самопожертвования, прорываясь через минные поля без саперной техники.

"Леопард" описал столкновение с северокорейскими войсками в ближнем бою в деревне Махновка. По его словам, солдаты КНДР используют на фронте "стратегию мясорубки".

"Они просто идут в один ряд, в трех – четырех метрах друг от друга, если один подрывается, то санитары идут сзади и забирают погибших, а толпа продолжает идти один за другим. Так они проходят через минные поля", – рассказал он.

По словам военного, во время боев за село северокорейских солдат объединили с россиянами в одно подразделение, чтобы скрыть их идентичность. Однако это поставило его в невыгодное положение, ведь они располагают только стрелковым вооружением, пулеметами, гранатометами и, в лучшем случае, минометами.

"Леопард" отметил, что северокорейские военные пока не используют беспилотников.

"Но я подозреваю, что они начинают учиться этому, и чем дольше затягивается война, тем больше вероятность того, что они будут внедрять инновации", – отметил он.

Чего не хватает северокорейским военным

Несмотря на хорошую подготовку и физическую выносливость, солдатам КНДР нужны проводники для ориентировки на незнакомой местности и новых климатических условиях, отмечает "Леопард". Его батальон захватил одного из русских проводников, но северокорейские военные отказываются казаться в плен живыми, предпочитая битву насмерть или пытаться бежать. В то же время их командиры, похоже, не беспокоятся о значительных потерях личного состава.

После того, как подразделения КНДР были выбиты из деревни, они пытались скрыться в лесу. Однако украинские военные с помощью беспилотника обнаружили их местонахождение и ликвидировали, забросав гранатами.

"Леопард" поделился, что видел, как 15 минут уничтожали четырех солдат КНДР, а всего за два дня он смог насчитать 120 убитых северокорейцев.

Ранее сообщалось, что солдаты КНДР убивают себя, чтобы не попасть в плен. В Сети было опубликовано фото найденной украинскими военными записки у погибшего северокорейского солдата в Курской области на корейском языке. В ней солдатам предписывается не допустить попадания в плен, а взорвать себя гранатой.

Также недавно в ССО опубликовали третью часть заметок уничтоженного на Курщине северокорейского спецназа Гьонг Хонг Джонга, которая свидетельствует шокирующие вещи об уровне пропаганды тоталитаризма и пропаганды в КНДР.

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