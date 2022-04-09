Разница между мобилизацией, службой в ВСУ и службой в территориальной обороне

Разница между мобилизацией, службой в ВСУ и службой в территориальной обороне

Сегодня в Украине идет общая мобилизация, но не все знают, чем она отличается служба в ВСУ от службы в территориальной обороне.

Ассоциация юристов Украины разъясняет, что согласно украинскому законодательству, военная служба бывает следующих видов:

Срочная военная служба. В связи с общей мобилизацией весенний призыв в 2022 году отменен.

Военная служба по контракту лиц рядового состава.

Военная служба по контракту лиц сержантского и старшинского состава.

Военная служба по контракту лиц офицерского состава.

Военная служба по призыву лиц офицерского состава. Эта служба внедрена с целью подготовки и переподготовки офицеров запаса по определенным военным специальностям, приобретению ими практического опыта.

Военная служба (обучение) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты/кафедры/отделения военной подготовки.

Военная служба по призыву во время мобилизации на особый период.

Военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Эти виды военной службы отличаются в зависимости от основания для начала прохождения службы, сроков этой службы и оснований для освобождения от нее.

Подразделения территориальной обороны (ТРО) стоят отдельно.

Об особенностях формирования подразделений территориальной обороны и чем отличается служба в ТРО от службы в ВСУ, разбирался ТСН.ua.

Чем территориальная оборона отличается от ВСУ?

Бригада терробороны не является классической бригадой, отличается структурой и задачами. Военные части сил территориальной обороны ВСУ и органы военного управления ВСУ укомплектованы в особый период военнослужащими по контракту, офицерами по призыву и территориальному резерву. Линейные бригады ВСУ, которые должны вести общевойсковое сражение, имеют для этого конкретное вооружение и штат.

А в Теробороне есть только кадровое ядро, на основе которого разворачивается бригада с резервистами и военнообязанными. Подразделения территориальной обороны состоят из военной и военно-гражданской составляющей. Военная составляющая состоит из воинских частей и подразделений сил ТРО. Это та же часть армии, как и Сухопутные войска. Все части ТРО имеют доступ к штатному оружию. Но если в ВСУ входят военнослужащие, резервисты и мобилизованные, то в подразделения ТрО кроме этих формирований и добровольческие формирования территориальных общин. Эти люди, согласно закону, могут применять личное охотничье оружие.

Для того чтобы гражданский смог вступить в территориальную оборону, он должен подписать контракт добровольца (контракт добровольца отличается от контракта резервиста ТрО). Члены добровольческих формирований ТрО не освобождаются от призыва во время мобилизации.

Можно ли использовать подразделения территориальной обороны на фронте?

Территориальная оборона закреплена за своими районами терробороны (которые совпадают с административными районами) и выполняет задачи на этой территории. Но подразделения ТРО могут перемещать в другие зоны терробороны и их можно привлекать к другим задачам. Так в пограничных областях задачи бригад территориальной обороны отличаются от задач таких же подразделений в центре страны.

Кто может записаться в терроборону?

Каркас бригад и батальонов ТРО составляют военнослужащие, заключившие контракт на службу в терробороне. Затем заключаются контракты с резервом территориальной обороны. На третьем этапе формируются территориальные общины.

Членом территориальных общин может быть любой гражданин Украины старше 18 лет, который изъявил желание помочь терробороне, проживает на территории общины, где действует добровольное формирование, прошел медицинский, профессиональный и психологический отбор и заключил контракт добровольца территориальной обороны.

Для участия в добровольческих формированиях территориального общества пол, наличие опыта службы в ВСУ значения не имеют. Нельзя быть одновременно членом добровольческого формирования в период прохождения военной службы или службы в военном резерве Вооруженных Сил, в других военных формированиях, правоохранительных органах.

Особенности контракта в ТрО

Срок действия контракта резервиста территориальной обороны три года. Контракт добровольца отличается от обычного контракта военнослужащего ВСУ тем, что человек может его в одностороннем порядке расторгнуть. Контракт добровольца может быть досрочно расторгнут из-за нарушения добровольцем его условий или присяги, в связи с принятием добровольца на военную службу, по состоянию его здоровья, другое, в любой момент по заявлению добровольца.

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