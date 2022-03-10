"Разносят, как цыплят": командир чеченских добровольцев развеял миф о непобедимости кадыровцев

По словам командира чеченских добровольцев, Кадыров — "раб и шестерка Путина".

Командир чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский опроверг миф о непобедимости "кадыровцев" и призвал не отождествлять их с чеченским народом.

Об этом он рассказал в интервью Кавказ.Реалии.

Чеберлоевский считает, что журналисты раздули значимость Рамзана Кадырова. По его словам, Кадыров — "раб и шестерка Путина".

Командир чеченского добровольческого батальона подчеркнул, что его народ никогда не воевал с Украиной.

"Конечно, нам обидно, когда говорят: чеченцы напали на Украину, чеченцы зашли. Чеченцы не заходили и не нападали. Никогда в истории у чеченцев не было вражды с Украиной. И не будет. Это ублюдки (кадыровцы — Ред.), которые себя называют чеченцами. И нам, чистокровным чеченцам, немного обидно. Чечня, воюя с Россией в двух войнах, потеряла 300 тысяч жителей из одного миллиона! Еще около 300 тысяч человек выехали и живут за пределами Чечни. Это и есть чеченцы, которые могут себя назвать настоящими чеченцами. А эти ублюдки — ставленники Путина", — объяснил он.

Муслим Чеберлоевский заявил, что Путин сделал ставку на кадировцев еще в 2014 году в начале агрессии против Украины.

"На волне кадыровцев хотели проехать и здесь в 2014 году, когда их направили сюда (в Украину — Ред.). Их было немного, человек 200–300. Они попали под удар, утратили аппетит, и их забрали", — сообщил комбат.

Затем кадировцев тренировали, в том числе в Сирии, и хотели снова с их помощью захватить Украину.

"Основная ставка Путина была на них: придут кадыровцы, все разбегутся, и они с ходу возьмут все. Что происходит сегодня, мы видим. Их, как цыплят, разносят на этих полях. И там не одни чеченцы. Набрали со всего Кавказа, загнали сюда всех под маркой кадыровцев", — говорит Чеберлоевский.

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