Разочарованы друг другом: США не нравится, как Украина воюет на фронте — The New York Times

Между США и Украиной начали возникать взаимные разочарования. Американские военные стратеги, в частности министр обороны Ллойд Остин, считают, что Украине нужно сосредоточить свои силы на одном большом сражении за раз, тогда как президент Владимир Зеленский, по мнению официальных лиц США, сконцентрировался на битвах за города, не имеющие стратегической ценности.

Об этом пишет издание The New York Times.

По данным журналистов, американские официальные лица считают, что Украина слишком долго и дорогостоящей ценой защищала Авдеевку Донецкой области. В то время как Украина огорчена тем, что "американский политический паралич" привел к нехватке боеприпасов на фронте.

"Белый дом и украинские чиновники заявляют, что то, что Конгресс пока не принял законопроект о чрезвычайной помощи, включая 60,1 миллиарда долларов для Украины, уже подорвало борьбу на местах", — говорится в сообщении.

Американские официальные лица призвали Украину сосредоточить свое наступление на одном главном направлении вдоль линии фронта и давить на прорыв российских укреплений именно там. Представители США полагают, что генерал Валерий Залужный согласился с американским советом, однако не смог убедить в этом Зеленского. Вместо одного решающего сражения произошел раскол войска, когда часть отправили на восток, часть на юг на другие участки фронта.

"Мы говорим в армии, когда вы хотите атаковать везде, вы можете в конечном итоге атаковать нигде — потому что ваши силы разбросаны слишком мало", — сказал адмирал в отставке и бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

В частности, США хотят, чтобы Украина сосредоточила удары на временно оккупированный Крым, чтобы атаковать Керченский мост.

Напомним, президент Джо Байден выступил с речью "О состоянии государства" перед Конгрессом США.

Он начал свою речь с упоминания о помощи Украине.

"Сегодня мы в беспрецедентном моменте. Я хочу обратиться к Конгрессу со словом, чтобы пробудить их и сказать людям, что пока не обычные времена. Со времен Линкольна и гражданской войны не было таких ударов по демократии и свободе по всему миру. Путинская Россия напала на Украину... Если кто-то считает, что Путин остановится в Украине, он ошибается", — заявил Джо Байден.

Военная помощь США для Украины иссякла еще в конце 2023 года. В октябре прошлого года Джо Байден подал в Конгресс запрос на выделение $106 млрд, из которых более $61 млрд предусматривается для Украины, в основном для закупки оружия у США. Остальные средства из пакета предусматривались для Израиля, помощи Азиатско-Тихоокеанскому региону, гуманитарных мероприятий в Секторе Газа и т.д.

Впрочем, запрос не одобрили из-за политических споров. Несколько месяцев республиканцы и демократы вели переговоры по компромиссному двухпартийному законопроекту. Саботировать соглашение, в частности, призвал республиканцев бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, он считает, что США требуется отдельный законопроект о границах и иммиграции и он не должен быть привязан к иностранной помощи ни в коем виде. Байден подверг критике Трампа, заявив, что тот угрожал республиканцам и пытался их запугать.

Читайте также: