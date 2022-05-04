"Разочаруем их еще больше": Украина разрушила планы РФ провести 9 мая парад в Киеве - Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитникам Украины удалось помешать намерениям России устроить 9 мая парад в Киеве.
Она уверена, что вскоре российскую армию ожидают еще большие разочарования в Украине.
Об этом заместитель министра обороны сказала в интервью НВ.
"У них были планы провести парад 9 мая в Киеве, мы разрушили эти планы и, думаю, на 9 мая разочаруем российскую армию по определенным направлениям еще больше", - рассказала Маляр.
Как сообщалось, в среду, 4 мая, глава Еврокомиссии представила шестой пакет санкций против России за ее военную агрессию против Украины. Среди ограничений - нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT еще нескольких российских банков, запрет государственных информационных вещателей РФ.
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