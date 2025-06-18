Разорванные мешки и фальшивые документы: как Россия усложняет возвращение тел украинцев

Россия усложняет возвращение тел украинцев.

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Идентификация около шести тысяч тел украинских военных, переданных Россией во время репатриаций, может занять более года.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона "Единые новости" 18 июня.

По предварительным оценкам специалистов, на полную установку личностей погибших понадобится 13–14 месяцев. По словам министра, все соответствующие службы работают в трехсменном режиме, чтобы ускорить процесс.

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Клименко также рассказал о многочисленных осложнениях во время репатриаций. В частности, оккупанты нередко передавали остатки нескольких человек в одном мешке или, наоборот, тело одного погибшего в нескольких мешках.

В некоторых случаях украинские службы обнаруживали тела в российской форме с документами РФ, что еще больше усложняет процедуру идентификации.

Министр подчеркнул, что подобные действия могут быть осознанным намерением врага запутать процесс, затянуть время или создать основание для дальнейших обвинений в адрес Украины. В то же время, он не исключил и обычную небрежность российской стороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину 16 июня вернули еще 1245 тел погибших. Таким образом, репатриационная часть Стамбульских договоренностей завершена.

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Также ранее сообщалось, что во время обмена РФ передала Украине тела своих военных.

Кроме того, Служба внешней разведки Украины предупредила, что на следующей неделе Россия планирует кульминацию кампании по дискредитации государства в контексте обменов.