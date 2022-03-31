Разослали 5 тыс. сообщений защитникам с требованием сдаться: СБУ в Харькове разоблачила ботоферму РФ

Оборудование россияне разместили в Днепропетровской области.
СБУ в Харькове разоблачила ботоферму России, из которой украинским воинам и полицейским разослали 5 тыс. сообщений с предложением сдаться оккупантам.
Об этом сообщила СБУ.
Российские захватчики с помощью ботофермы хотели провести специальную информационную операцию и расшатать морально-психологическое состояние украинских силовиков.
Защитникам приходили следующие сообщения: "Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы".
Оборудование было размещено на Днепропетровщине, но дистанционно руководствовалось РФ. Владелец дома признается, что даже не догадывался о своей роли в спецоперации врага.
Оборудование изъяла украинская спецслужба. Продолжается расследование.
Напомним, бойцы украинского пограничного подразделения в районе Марьинки 30 марта сорвали вражескую попытку скрытой атаки. Пограничники обнаружили российскую пехоту, скрыто продвигавшуюся в направлении позиции ВСУ.
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