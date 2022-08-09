Разработал приложение для пропаганды: уроженец Львовщины помогал боевикам "ДНР" распространять ложь

Уроженец Львовской области разработал для боевиков "ДНР" приложение, через которое транслировалась вражеская пропаганда.

По данным следствия, мужчина уже долгое время проживает на территории оккупированного Донецка и сотрудничает с захватчиками.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"С помощью этого приложения на территории так называемой "ДНР" транслировалась искаженная информация об агрессии РФ на территории Украины. Обвиняемый пропагандировал "русский мир", осуществлял призывы к разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, а также дискриминации на этнической основе", — говорится в сообщении .

После вмешательства правоохранителей работа приложения была прекращена. Ее разработчику инкриминируют оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар на российских складах оружия.

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