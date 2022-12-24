Разработчик игры STALKER погиб в боях за Бахмут: "Верный друг с искренним сердцем"

Без отца остались двое детей.
В боях за Бахмут погиб украинский геймдизайнер и киберспортсмен Владимир "Fresh" Ежов. Он был известен по работе над компьютерной игрой "STALKER: Чистое небо".
Об этом сообщил брат бойца Вячеслав.
"Защищая Украину, погиб мой родной брат, отец двоих детей, верный друг с искренним сердцем. Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь, ты попал в лучший мир, брат", – говорится в сообщении.
Добавим, что Ежов принимал участие в создании компьютерной игры "STALKER: Чистое небо". Один из персонажей игры – Локи из группировки "Воля" – был срисован из внешности Ежова.
Известный по никнейму Fresh, он работал в компании GSC Game World и приложил руку не только к украинским играм, как STALKER и "Козаки", но и другим проектам: World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil's Daughter.
Напомним, 21 декабря стало известно, что на войне погиб экс-политзаключенный из Крыма Геннадий Афанасьев. Он был одним из фигурантов дела в отношении так называемой "группы Сенцова" и 767 дней провел в российских застенках и тюрьмах.
Также в бою под Бахмутом погиб известный украинский режиссер Олег Бобало, с началом вторжения РФ ушедший на фронт.
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