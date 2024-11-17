Разрешение Байдена на удары по РФ американским оружием: какие ракеты могут использовать ВСУ в первую очередь

По информации Reuters, первые глубокие удары, вероятно, будут совершены с помощью ракет ATACMS.

Администрация президента Джо Байдена сняла ограничения, блокировавшие использование Украиной предоставленного США оружия для ударов вглубь территории России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Украина планирует осуществить свои первые атаки на большое расстояние в ближайшие дни. Согласно данным источников, первые глубокие удары, вероятно, будут осуществлены с помощью ракет ATACMS, имеющих радиус действия до 190 миль (306 км).

Куда в РФ могут достать ATACMS / Фото: Defense Express

Reuters отмечает, что хотя некоторые официальные лица США выражали скептицизм относительно того, что разрешение на дальние удары изменит общий ход войны, это решение может помочь Украине в момент, когда российские войска преуспевают, и, возможно, поставит Киев в лучшую позицию для переговоров.

Неизвестно, отменит ли Трамп решение Байдена, когда вступит в должность.

В свою очередь, ранее Кремль предупреждал, что примет шаг к ослаблению ограничений на использование Украиной оружия США как серьезную эскалацию.

Ранее Джо Байден объяснял, что его страна не разрешает использование дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ, потому что удары, к примеру, по Москве не будут иметь смысла. Как видим, действующий глава Белого дома в конце своей каденции изменил мнение.

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