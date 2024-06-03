Разрешение бить Украине по территории РФ: военный рассказал о первых результатах

Украинцы могут использовать предоставленные США ракеты и артиллерию для поражения некоторых российских позиций по линии фронта.

Удары по РФ дают первые плоды после разрешения Запада и США бить по территории противника.

Об этом сообщил командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

"В связи с разрешением на применение всей номенклатуры вооружения по территории Российской Федерации, где противник собирает свои резервы, накапливает легкобронированную и бронированную технику, откуда производит поражение города Харькова за счет установок С-300, С-400, где противник имеет огромное количество различных средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, противовоздушных средств, Силы обороны начали отрабатывать, и это дает свои первые плоды. связи комплексной работой Сил обороны и применением огневых средств противник терпит достаточно существенные потери во всем — и в живой силе, и в технике, и в средствах", — сказал он.

Напомним:

США и Германия разрешили Украине бить своим оружием по целям в России, но только на Харьковщине.

Представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрейт заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России предоставленным Берлином оружием.

Такое разрешение дал и президент США Джо Байдену.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что западные страны несправедливо устанавливают ограничения использования своего оружия, однако признал, что Украина не может рисковать поддержкой своих партнеров.

Россия гневно отреагировала на перспективу применения западного оружия против целей своей территории.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще осознавать, с чем они играют. Они должны помнить, что это обычное государство с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны учитывать, прежде чем говорить об ударах вглубь российской территории", — сказал Владимир Путин.

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