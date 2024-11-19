Разрешение на дальнобойные удары по РФ вряд ли станет решающим фактором в войне – Reuters

Однако это может усилить позиции Киева на предстоящих переговорах.

Решение США позволить Украине наносить удары по российской территории с помощью ракет большой дальности может усилить позиции Киева в Курской области, что может повлиять на предстоящие переговоры. Однако это решение может быть принято поздно, чтобы существенно изменить ход войны.

Такое мнение высказали аналитики издания Reuters.

За два месяца до истечения своего срока президент Джо Байден снял некоторые ограничения, запрещавшие Украине использовать американское оружие для ударов вглубь российской территории, что стало значительным изменением политики.

Военные эксперты отмечают, что влияние этого решения на поле боя, где Украина уже несколько месяцев сталкивается с трудностями, будет зависеть от остаточных ограничений. Хотя это может укрепить операцию в Курской области, в общем-то оно вряд ли станет решающим фактором в войне.

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"Это решение было принято поздно и, как и другие решения в этом ключе, может быть слишком поздно, чтобы существенно изменить ход боевых действий.

Удары дальнего действия всегда были частью общей картины, и на них возлагались слишком большие надежды в этой войне", – сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

Также нет способа узнать, как долго будет продолжаться новая политика. Ее подверг критике Ричард Гренелл, один из ближайших советников по внешней политике президента Дональда Трампа. Трамп давно критиковал масштабы помощи США Киеву и обещал быстро покончить с войной, не говоря о том, как именно.

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Представитель оборонного ведомства Центральной Европы сообщил агентству Reuters, что удары дадут Киеву больше шансов оградить себя от воздушных атак, но не разрешат результата конфликта в пользу Украины.

По словам чиновника, Россия уже вывела значительную часть своих воздушных средств за пределы досягаемости западного оружия в Украине, хотя дальность полета будет выходить за пределы Курской территории, оккупированной Украиной.

Напомним, что Британия и Франция также разрешили Украине бить ракетами по России. Однако ракеты Storm Shadow/SCALP ВСУ могут использоваться только для атак на цели в Курской области.