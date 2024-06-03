Разрешение Украине бить западным оружием по РФ: эксперт сказал, станет ли это переломным моментом в войне

Эксперт по обороне и безопасности ответил, что сейчас меняется для Украины.

Украине дали разрешение наносить удары по территории РФ. Однако в условиях хронического дефицита, недостатка средств этот момент не станет переломным.

Об этом сказал член-корреспондент британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк.

"Я думаю, ситуация меняется прежде всего для жителей украинского севера — Чернигова, Сум, Харьковской области, — там, где действительно были постоянные проблемы, связанные с тем, что не было возможности адекватно отвечать на постоянные огневые удары с территории РФ. Понятно, что какими-то собственными средствами это можно было осуществлять, но номенклатура этих средств ограничена", — пояснил он.

В то же время эксперт назвал несомненным плюсом то, что Украине дали разрешение наносить удары по территории РФ. Но рассчитывать на перелом в войне не стоит.

"Я бы не рассчитывал, что в условиях хронического дефицита, хронической нехватки средств, этот момент станет переломным. Тактически — это плюс. Возможно, даже оперативно мы сможем от этого получить какие-то преимущества. Надеюсь, гораздо безопаснее будет жить там, в пограничных, в связи с этим", — отметил он.

Александр Данилюк также добавил, что до момента, пока не произойдет насыщение всей линии столкновения (включая украинско-российскую границу, потому что объективно это тоже линия фронта) достаточным количеством систем вооружения и самое главное — боеприпасов для них, ситуация на фронте, которая есть сейчас, будет храниться.

Напомним, с начала великой войны РФ против Украины западные государства ограничивали использование своего оружия Украиной для нанесения ударов по военным целям непосредственно на территории страны-агрессорки России.

Союзники Украины, в частности, были обеспокоены тем, что атака на цели через международно признанную границу России оружием, предоставленным странами НАТО, приведет к эскалации конфликта.

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