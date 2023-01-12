"Разрешил провести геноцид в Украине": Тихановская требует наказать Лукашенко за соучастие в войне

Тихановская подчеркнула, что Лукашенко не заложник и не жертва – он избрал интеграцию с Россией сознательно еще в 90-е.

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская сделала заявление об режима Лукашенко и его соучастия в войне против Украины. Политик призывает мир наказать диктатора Беларуси Александра Лукашенко, ведь любые уступки в разгар войны лишь создают для него чувство безнаказанности.

Свое заявление лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала в Telegram.

Тихановская напомнила, что Лукашенко в начале 2022-го тоже пообещал Украине, что нападения не будет, но в конце концов 24 февраля из Беларуси пошли на Украину танки. Лидер оппозиции подчеркнула, что диктатор РБ "никогда не сдержит своего слова и будет делать то, что скажет Россия".

"Он не случайно оказался в такой ситуации. Он не заложник и не жертва – он избрал интеграцию с Россией еще в 90-х, когда началось подписание документов о союзном государстве. Его политика привела к началу войны против Украины, а также к угрозе независимости Беларуси. Его соучастие в войне позволило провести геноцид в Буче, Ирпене, Черниговской и Киевской областях", — заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что уступки Лукашенко в разгар войны только создают для него чувство безнаказанности. И пока самопровозглашенный президент Беларуси, фактически захвативший власть в стране, "гарантирует" безопасность, он проводит репрессии и допускает нападения на Украину.

"И задание цивилизованного мира – избежать безнаказанности. Виновные должны отвечать – и наша общая задача – добиться этого", — отметила лидер оппозиции Беларуси.

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В конце она добавила: "Белорусы, об интересах которых действительно нужно думать, – это белорусские активисты, добровольцы и волонтеры, которые помогают Украине и воюют против России. Это люди, ставшие политзаключенными за свой протест против войны в Украине и диктатуры. Но точно не Лукашенко отдает территорию Беларуси российским солдатам и ракетам".

Напомним, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 12 января предупредил, что сейчас растет угроза российских ракетных и беспилотников из Беларуси. На территории соседней страны активно действует российская авиация.

По его словам, угроза наступления с территории Беларуси будет сохраняться в течение года из-за того, что российские оккупанты будут проводить учения в РБ. Громов пояснил, что на территории Беларуси будет развернута российская группировка войск, которая может быть использована для ответных действий.

Что происходит в Беларуси

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила 12 января, что командование ВС РФ усиливает группировку войск на территории Украины. Перемещает мобилизованных из полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и приграничные районы.

11 января Министерство обороны Беларуси заявило о наращивании сил ПВО с российскими оккупантами, как в Минске это называют "региональная группировка".

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10 января в Министерстве обороны РБ заявили, что завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года.

Между тем, в последнее время в Беларусь продолжают активно прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ. В Минске говорят, что это все в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.

Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк убежден, что сейчас непосредственной угрозы наступления из Беларуси на Украину нет. Но рассматриваются возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что задача прибывшей в Беларусь группировки российских войск – удерживать украинскую группировку на границе и не давать отойти ему на другие участки фронта, где продолжаются ожесточенные бои.

В разведке Британии также говорят, что, хотя Россия и удерживает значительное количество войск в Беларуси, они вряд ли составляют реальную наступательную силу, а новое развертывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.

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