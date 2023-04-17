Разрубил лицо лопатой: свидетель рассказал о зверском убийстве родственника оккупантами в Киевской области

Российский солдат пытался изнасиловать жену жителя села Андреевка. Мужчина отомстил. Однако сам погиб от рук оккупантов.

Появляются новые свидетельства очевидцев зверства армии РФ во время оккупации Киевщины. Так, в селе Андреевка в Бучанском районе российский солдат пытался изнасиловать жену местного жителя. Тот застрелил военного, а затем солдаты убили мужчину, разрубив лицо лопатой.

Об этом рассказал брат погибшего Виктор Рыбицкий во время запечатленного в ленте "Андреевка. Трагедия одной деревни" расследования.

Трагедия произошла в марте 2022 года.

"Российский военный начал приставать к жене Вани. Она его жестко послала. Он набросился на нее и начал душить, пытался изнасиловать. Брат мой оттягивал его и кричал: "Не надо, это моя жена". Она вывернулась и убежала к соседям. Она пряталась ночь, а под утро пришел мой брат, залез через окно и сказал: "Я убил парня, который к тебе приставал", – рассказал Виктор.

Впоследствии тело Ивана нашли на территории дома, захваченного российскими оккупантами.

В свидетельстве о смерти было зафиксировано, что у Ивана рассечено лицо, а причиной смерти указана открытая черепно-мозговая травма.

"То есть я могу представить, что военный или саперной лопаткой или топором забил просто до смерти человека", — рассказал брат Ивана.

Напомним, во время оккупации Бучи российские солдаты массово грабили дома, убивали людей и даже маленьких детей. Целью врага было уничтожение всего украинского. Об этом рассказал гражданин Казахстана Константин Кястутисович, которы сам стал свидетелем зверств.

Добавим, что Бучу Киевской области освободили от оккупантов 31 марта 2022 года.

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