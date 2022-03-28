"Разруха — она в головах": Зеленский обратился к россиянам словами профессора Преображенского

По словам президента, нужно, чтобы все стороны больше анализировали ситуацию, чтобы больше поддерживали правду и Украину.

Все люди еще раз должны понять, что в России, как и среди граждан России, покинувших Россию навсегда или ненадолго, есть большой процент людей, поддерживающих правду.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

Владимир Зеленский ответил на вопросы представителей российских СМИ

"Я даже не буду заставлять их говорить, что они поддерживают Украину — просто поддерживают правду. Потому что в правде важно разобраться и расставить все точки над "і". Но есть большой процент людей, поддерживающих политику действующего президента РФ", — отметил Зеленский.

По словам президента, нужно, чтобы все эти стороны больше анализировали ситуацию, чтобы больше поддерживали правду и Украину. Чтобы больше стучали своим соседям, родным, близким. Потому что без этого невозможно пройти этот информационный занавес, который раньше был железным — а теперь стал информационным.

"Невозможно его разорвать без журналистов, людей культуры, художников, писателей, актеров. Учителей, которые детям могут давать знания. Знаю, что рискуя. Знаю, понимаю. Однако без этого невозможно ничего закончить. Война эта не закончится, ведь война не закончится тем, что мы закончим военные действия… Защищать нашу территорию, а Россия закончит свои действия здесь — этим же не закончится война, вы же понимаете? Заборы, через которые перелетают гранаты, не предупреждают войну. Вы же помните Преображенского, разруха - она в головах", — сказал он.

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Зеленский уверен, что война закончится тогда, когда все захотят принять, что это была большая ошибка российской власти, повлекшая за собой катастрофу для российского народа. И к трагедии в отношениях украинского и российского народов. И когда это станет понятно, только тогда можно сделать вывод, насколько эта война затянется.

"Поэтому, мне кажется, что нужно думать о своих детях и внуках, о себе уже нечего думать. Сегодня взрослые люди, как мы с вами, уже друг другу ничего не простят. Я в это больше не верю. Я просто увидел, как реагируют россияне, увидел процент поддержки Путина и т.д.. Я имею в виду не его, а его действий. Это невозможно. Но за детей и за внуков надо бороться. Это большой шанс, потому что мы понимаем, что мы с этих земель не переедем: ни мы, ни вы, что справедливо", — отметил глава государства.

Президент призывает стучать во все возможные двери, в закрытые человеческие двери. Стучать и об этом говорить. Ведь на самом деле в этом сложно разобраться под бомбами, под выстрелами, под информационной атакой, а ведь это информационная бомбардировка.

"Я не знаю, что было страшнее: информационная бомбардировка или пули — и то, и то страшно. Нужно в этом разобраться людям, кто не понимает глубоко. Пытаться принять это как трагедию и пытаться ее решить. Пытаться решить. А мы точно хотим мира Если бы мы не хотели, поверьте, мы завтра были бы в Крыму... Если бы у нас было сейчас все на уровне: Война! Вперед! Мы побежали, ура! Так нет ни одного «ура!» Мы на своей территории их бьем… Один наш военный бьет десять российских, потому что не понимают, что они здесь делают… Вот и все… А эти точно знают, что его жена сейчас в Польше где-то там, с ребенком. Или в Волновахе, ее вчера раздавили. Вот потому сил столько у этого народа, не потому, что он особенный. А потому, что трагедия у нас, и я пытаюсь это объяснить", — сказал Зеленский.

Также президент напомнил, что Украина не будет забирать Крым военным путем, потому что жаль украинских людей.

"Вы все равно ничего не сделали за эти десять лет. Что там сделано в Крыму? Построены гостиницы, как в Дубаях, что ли? Что там принесено? Что на Донбассе? Арену можно было запустить? Просто побили ее снарядом и она стоит. Да и невозможно это сделать, понимаете? Люди пришли с другой идеологией", — отметил он.

Кроме того, по словам Зеленского, Россия также не понимает, что происходит с затопленными шахтами на Донбассе, потому что это никто не может понять, кроме тех людей, кто там находится.

"Там катастрофа вообще. Думаете Путин хочет этот Донбасс? Все деньги он заберет у россиян, чтобы там "навести порядок", — подчеркнул он.

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Зеленский рассказал, что когда стал президентом, начать изучать вопросы, которые ему никогда в жизни не были известны.

"И у нас говорили о том, что у нас были шахты, они деньги тянут, а выработка угля уменьшается. И некоторых шахтеров надо переводить из одной шахты в другую. Где-то добычу угля работала, а где-то надо было закрывать... А это все города-призраки. Шахту нельзя просто так взять и затопить, ее нельзя так взорвать — начнется катастрофа. Социальная, гуманитарная, экологическая. И там все это уже есть", — резюмировал он.

Также Зеленский назвал три главных цели Украины в войне с Россией и подчеркнул, что за свою каденцию президента он хочет завершить войну, чтобы не было сотни тысяч погибших.

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