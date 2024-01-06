Разрушена полностью целая улица: в Смеле на Черкасщине завершают ликвидацию последствий ракетного удара россиян (фото)

В Смеле после ракетной атаки россиян продолжают ликвидировать последствия и подводить итоги.

После ужасного ракетного обстрела Смелы российскими оккупантами власти Черкасщины подвели предварительные итоги работ по ликвидации последствий и помощи пострадавшим.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, сейчас два человека остаются в больнице. Семье погибшей Надежды Ивановне Голубь тоже помогают. Табурец говорит, что вражеская ракета упала прямо у двора этой семьи — все нажитое при жизни уничтожено до основания. Мужу Надежды тяжело ходить из-за недугов, а авто семья потеряла под завалами. Поэтому благотворители Черкасщины подарили ему новый транспорт взамен утраченного.

Ракетный удар по Смеле 29 декабря / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ракетный удар по Смеле 29 декабря / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ракетный удар по Смеле 29 декабря / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Без промедлений мы взялись за восстановление. Эту неделю все отработали на максимуме. Мы ставили своей целью выполнить как можно больше работ, учитывая грядущую непогоду. Пострадавшие улицы уже со светом и газом. Отсюда уже вывезено более 1500 тонн строительного мусора", — сообщил руководитель ОВА.

Уже на финальной прямой демонтажные работы. Восемь домов планируют восстанавливать с нуля – каждый район берет на себя по 2. Уже начали завозить стройматериалы.

Ракетный удар по Смеле 29 декабря

"На сегодняшний день имеем всего 113 обращений от жителей. Речь идет о разрушениях разного рода. Все обработаны комиссионно. Кто может сам восстановить жилье — тому даем нужные материалы. Кто нет — там работают бригады. Из 38 практически полностью разрушенных крыш — большинство уже перекрыли заново", – рассказал Табурец.

Взрывной волной повреждено 365 окон. Уманские фонды уже помогают в ликвидации этих последствий. Частично окна уже заказаны.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасщине. Оккупанты попали противокорабельной ракетой по жилым домам.

Читайте также: