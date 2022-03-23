Разрушение оккупантами моста в Чернигов не препятствует поставкам гумпомощи городу – председатель ОВА

Разрушение оккупантами моста в Чернигов не препятствует поставкам гумпомощи городу – председатель ОВА

Вячеслав Чаус подчеркнул, что город обязательно построит новый мост после войны.

Разрушение российскими захватчиками автомобильного моста через Десну в Чернигов не помешает поставлять гуманитарную помощь в город.

Об этом глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил в Telegram.

"Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов, мы обеспечиваем город продуктами питания и всем необходимым", — сказал он.

Он также подчеркнул, что после победы Украины будет построен новый мост.

"Намного лучше, чем тот, что у нас был", — сказал Чаус.

Напомним, в Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост из-за Десны, который соединял город с Киевом.

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