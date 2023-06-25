"Разрушение РФ неотвратимо": Данилов о последствиях вчерашнего мятежа Пригожина

Из-за вчерашней попытки мятежа предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина разрушение России неотвратимо.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

"Все, что может пойти в России не по плану, пойдет не по плану, и "казус Пригожина" может запустить/запустил процессы с непредсказуемыми последствиями. Отсчет начат", — сказал он.

По мнению Данилова, действия Пригожина являются первым этапом демонтажа путинской системы, а главарь "Вагнер" является частью группы и плана процесса дестабилизации.

"В России существует группа недовольных Путиным силовиков, чиновников и олигархов, вчерашний "ростовский марш-бросок" – демонстрация серьезности намерений, возможностей и создания условий для начала процесса властного транзита – добровольного или принудительного", – отмечает Данилов.

Ранее Данилов заявил, что к неудачному путчу основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть причастен кум Путина, бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук. Именно на заправках, принадлежащих предателю Украины, бесплатно заправляли технику бойцы "Вагнера".

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