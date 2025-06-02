Разрушение железной дороги в Брянской области повлияет на ситуацию на Черниговщине - эксперт

ВСУ / © Getty Images

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Полковник запаса и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что удары по железнодорожной инфраструктуре на территории Брянской области России имеют признаки продуманных превентивных действий и могут свидетельствовать о подготовке эффективных операций украинской армии.

Об этом он заявил в эфире телеканала КИЕВ24

«Открываем Google Maps, смотрим на те участки железнодорожного сообщения на территории Брянской области, которые были разрушены, и приходим к выводу, что это является одним из ключевых магистралей, которые должны были бы быть вспомогательными при передвижении грузов военного значения для обеспечения потребностей российской армии», — пояснил Селезнев.

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По его мнению, это могут быть превентивные меры, направленные на предотвращение переброски ресурсов для новых атак на Черниговщину. Также не исключено, что речь идет о создании условий для украинских действий на территории РФ.

«Другие причины, которые создают некую почву для проведения определенных эффективных действий украинской армией на территории Брянской области, — не знаю. Но то, что покоя не будут знать российские Белгородская, Курская и Брянская области до того момента, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины — для меня это очевидно», — подчеркнул полковник.

Он напомнил, что уже есть множество примеров деятельности повстанческих подразделений, таких как РДК, Легион «Свобода России» и Сибирский батальон, а также отметил движение украинских войск в направлении Курской области.

«Вряд ли жители приграничной Российской Федерации должны чувствовать себя в безопасности, потому что не мы начинали эту войну, но нам ее завершать. Завершать нашей победой», — добавил Селезнев.

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Эксперт убежден, что атаки по железнодорожным узлам будут продолжаться:

«Я поверил в том, что дальше будет звучать „хлопок“ на разных участках железнодорожного сообщения, потому что враг активно использует эту компоненту для обеспечения потребностей собственного войска. А значит, что будут пылать не только рельсовые пути, но и будут разрушаться мосты, путепроводы — речь идет о разрушении вражеского логистического потенциала».

Напомним, ранее мы писали о том, что глава делегации Украины Рустем Умеров рассказал об итогах встречи с российской делегацией в Стамбуле