Разрушения и пустые улицы: в городе-герое Чернигове побывали мировые СМИ (фото)

Журналисты в Чернигове документировали, какие разрушения принесли российские оккупанты.

В разбитом российскими оккупантами Чернигове побывали мировые средства массовой информации. Поездку в город-герой СМИ организовало Министерство внутренних дел Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Город-герой после нашествия “русского мира” оказался разбит вражеской техникой и артиллерией. Более месяца он находится в окружении оккупантов с трех сторон.

Журналисты в Чернигове документировали, какими были разрушения, что делалось для того, чтобы город и его территории в области жили.

"Об этом узнавали журналисты ведущих мировых и украинских медиа во время выезда в Чернигов, организованного МВД Украины. Представители СМИ посетили несколько трагических точек на карте города и области. Первым из них был стадион, где еще недавно проводил свои матчи ФК Десна. Вместе со спортивной ареной разрушено и старинное помещение библиотеки", — отметили в пресс-службе МВД.

Напомним, что во Львовской области изменили продолжительность комендантского часа.

Читайте также: