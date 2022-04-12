Разрушения и пустые улицы: в городе-герое Чернигове побывали мировые СМИ (фото)

Журналисты в Чернигове документировали, какие разрушения принесли российские оккупанты.
В разбитом российскими оккупантами Чернигове побывали мировые средства массовой информации. Поездку в город-герой СМИ организовало Министерство внутренних дел Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Город-герой после нашествия “русского мира” оказался разбит вражеской техникой и артиллерией. Более месяца он находится в окружении оккупантов с трех сторон.
Журналисты в Чернигове документировали, какими были разрушения, что делалось для того, чтобы город и его территории в области жили.
"Об этом узнавали журналисты ведущих мировых и украинских медиа во время выезда в Чернигов, организованного МВД Украины. Представители СМИ посетили несколько трагических точек на карте города и области. Первым из них был стадион, где еще недавно проводил свои матчи ФК Десна. Вместе со спортивной ареной разрушено и старинное помещение библиотеки", — отметили в пресс-службе МВД.
Напомним, что во Львовской области изменили продолжительность комендантского часа.
Читайте также:
- В Украине оккупанты продолжают интенсивно использовать авиацию: в Генштабе ВСУ назвали направление
- Джонсон рассказал Байдену о результатах визита в Киев
- На Северском направлении белорусские подразделения проводят боевую подготовку: возведение штаба